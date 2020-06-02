大陸日前宣告將「香港版國安法」納入人大會議，引發各界強烈熱議，勤業眾信會計師事務所稅務會計師張瑞峰2日指出，一旦台灣《香港澳門關係條例》第28條停止適用，台灣高資產人士於香港投資所得未來稅負可能暴增2倍。勤業眾信建議可預先評估香港投資資金與模式調整，同時留意法令要求。並認為港澳條例若停止適用應給予「落日期限」，或視情況保留部分條款適用性。

張瑞峰表示，港澳條例第28條規定台灣民眾的香港或澳門來源所得可免納所得稅。而依所得基本稅額條例第12條規定，個人基本所得額為「綜合所得淨額＋依港澳條例第28條規定免納所得稅之所得（100萬以下免計入）」。

由於香港為金融中心、金融產品多元報酬率高、稅率較低僅就來源所得課稅等考量，因此常見高資產人士於香港進行金融商品投資，或透過香港公司進行貿易、轉投資，其投資所得稅負「最多僅可能」需繳納20％所得基本稅額。

然而，若港澳條例及有關該款規定停用，如未另訂法律規範，未來台灣與香港或澳門之關係可能需適用《兩岸人民關係條例》，屆時大陸來源所得應併同台灣來源所得課徵所得稅，將導致高資產人士於香港各項投資所得與台灣所得無異，面臨最高40％稅負。

張瑞峰也建議，因應未來若港澳條例停止適用，高資產人士應預先模擬評估在香港的投資項目及資金去處，與投資模式調整之道。

(旺報 )