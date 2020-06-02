林秉賢日前收到台南南勢街西羅殿第13屆管委會委託，以剪黏技術製作8尊廣澤尊王。（林秉賢提供／李宜杰台南傳真）

林秉賢的剪黏作品「富貴有餘」。（林秉賢提供／李宜杰台南傳真）

林秉賢的剪黏作品「春意」。（林秉賢提供／李宜杰台南傳真）

林秉賢製作的廣澤尊王，衣袍展現剪黏獨有的層次感，並以金箔裝飾，整尊氣宇非凡。（李宜杰攝）

師承台南佳里剪黏大師王保原、呂興貴、麻豆陳三火老師的林秉賢，有感於剪黏工藝逐漸式微，致力推廣讓剪黏走入生活，成為老少咸宜的大眾文化，並改變過去僅用於廟宇建築裝飾的刻板印象。因此，林秉賢創立「智山傳藝」工作室，將剪黏揉合現代工法，並開班授課傳藝，讓更多人認識剪黏，盼成為雅俗共賞的手工藝文化。

「七年級生」林秉賢，大學主修工業設計，早期從事嬰兒及醫療用品設計約13年，平時熱愛宮廟文化與傳統藝術的他，透過下班時間拜師學剪黏，沒想到愈做愈感興趣，最後一頭栽進剪黏的世界。

林秉賢說，剪黏是一種用於寺廟裝飾的民間工藝，以剪裁成形的瓷片、玻璃，黏貼於水泥粗胚的表面，是源遠流長的鑲嵌藝術。不過，剪黏過去多用於宮廟興建、廟簷修復、壁堵藝術，多數民眾較為陌生，再加上淋搪技術崛起，為節省人力成本，耗時費工的剪黏也隨之凋零。

不過，寄情剪黏的他，並不願放棄這項「老藝術」，他將傳統工法揉合現代手藝，推出形形色色的作品，「剪黏最有趣的，就是什麼樣的材料都能拿來創作，連杯碗、酒瓶甚至蚵殼都行。」他發揮實驗精神，最終磨杵成針，創作作品受收藏家青睞，並任教鳳山社區大學、前鎮高中等校教授剪黏技藝，春風化雨，推廣剪黏。

近來，林秉賢首創運用剪黏工藝，為台南南勢街西羅殿第13屆管委會，製作8尊廣澤尊王。林秉賢耗時1個月打造，每尊含框長約80公分、寬約60公分，衣袍展現剪黏獨有的層次感，並以金箔裝飾，整尊氣宇非凡、活靈活現，為管委會稱道。

林秉賢強調，過去剪黏藝術強調用動作展現生命，因此較為粗獷、不拘小節；但林秉賢發揮美術天分、精細入微，這次為西羅殿創作的廣澤尊王作品，以水墨繪製神龍點綴背景，並加入漆線裝飾，金光閃閃的黃袍則是畫上金箔漆、貼上金箔後，再以小刷子修飾，整幅作品畫龍點睛，儘管過程耗時費工，但林秉賢樂此不疲。

值得一提的是，林秉賢師承的王保原大師，過去也曾在台南西羅殿留下4堵剪黏作品，分別為《洛花河》、《八仙鬧東海》等2堵大方堵作品，及《仁貴大破圍城將》、《子牙西岐逢呂岳》2幅水車堵；多年後，徒孫接棒傳藝，創作廣澤尊王，林秉賢以嶄新的風貌，寫下剪黏文化新的一頁。

(中時 )