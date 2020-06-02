該假疫苗鵝隻施打後雖有抗體，仍會被感染成為隱藏傳播者。（檢方提供）

動物禽流感假疫苗被分裝後賣出。（檢方提供）

蘇姓男子從大陸輸入禽流感假疫苗，以每桶5000CC、2萬8000元層層賣給鵝飼主，鵝隻施打後雖有抗體仍會被感染，成為隱藏傳播者，雲林檢警調、海巡及疾管所等會同查獲，被依違反《動物用藥品管理法》有串證之虞聲押獲准，餘5共犯分別以5到10萬元交保候傳。

查緝小組上月底兵分18路，分別前往雲林縣、台中市、嘉義縣涉嫌住居所、工作地點、養鵝場等搜索及行政稽查，共扣得非法禽流感動物用假疫苗10桶、分裝每瓶250CC至2000CC共29瓶，帶回嫌疑人與證人共14人訊問。

檢方指出，蘇姓主嫌2019年5月間起從大陸輸入非法禽流感動物用假疫苗，以每桶2萬8000元透過層層轉賣方式，販售給鵝場飼主牟利，鵝隻施打了假疫苗後，雖會產生抗體，但仍會遭到感染而成為隱形傳播者，成為防疫漏洞。

檢方表示，參考國際高病原性禽流感（HPAI）防治經驗，都認撲殺策略配合早期通報及強化軟硬體生物安全措施，為防治及撲滅禽流感最直接有效的方法，我國亦禁止施打禽流感疫苗，而是採取撲殺防疫手段，公部門一再宣導，媒體亦多次報導，蘇嫌卻置若罔聞，販售假疫苗造成防疫漏洞，甚至使禽流感防疫更加困難，惡性重大。

(中時 )