高雄振興購物嘉年華活動，每天抽出5萬元抵用券，每週抽出10兩共金、每月抽3部百萬汽車，6月1日開跑之後，2日首度由高雄市長韓國瑜抽出5位抵用券得主，鼓勵疫後期間在高雄消費，刺激在地經濟。

高雄市政府2日同時舉辦「御見高雄好物體驗店」啟用、以及振興購物嘉年華活動的首度抽獎活動，高雄市長韓國瑜在這2場同框的活動中表示，目前總共有67家廠商，加入「高雄好物市集」，此一跨境電商平台，主要是要打開高雄特色物產，在台灣的品牌知名度。

韓國瑜指出，此一平台，高雄早在去年9月即已開始籌設，2日再加實體店面，希望未來結合實體販賣機、以及電商通路，促銷高雄物產。

他說，在新冠肺炎（COVID-19）疫情之後，高雄市政府也從6月1日開始，到8月31日為止，總共3個月的時間，舉辦振興購物嘉年華，希望帶動高雄的消費與經濟。

韓國瑜並且當場抽出第一次的5萬元的抵用券獎品，他說，在活動期間，高雄經發局高雄消費，每天都會抽出5位得主，每位1萬元抵用券，每週抽出10位得主，每位1兩，每月抽出一位百萬元汽車得主，總共會有3位，鼓勵大家多多在高雄購物。

(工商 )