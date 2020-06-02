大陸女星鄭爽主演《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》爆紅，清新甜美形象深植人心，而她的個性其實跟外型正好相反，為人耿直敢言，高反差形成獨特魅力，人氣相當高，而她昨晚突然在微博爆走發文，直嗆早已結束的關係，卻「一直跟著我到現在」，隨後即被發現修改了文章，語氣透出無奈。

鄭爽今凌晨突在微博po文，話說得直接且憤怒，表示和商務早於2019年就口頭協議不再進行專屬合作，「我沒好意思說太多，結果一直跟著我到現在」，自己覺得這是個早已結束的關係，不解對方為何沒意識到說不合作了就真不合作的道理，鄭爽也檢討自己是不是講不清楚，總想著別讓場面太尷尬，給人留點情面，卻落得如此地步。

鄭爽也透露，做出不合作的決定後，這陣子安排行程、協商合約、看劇本等工作都是自己來，年初便已不屬於任何一家公司，很感謝這段時間各方的百般配合，而此文一出，引發粉絲關切，結果鄭爽隨即修改了貼文，拿掉了一些細節及情緒用詞，但文末卻補上「入山不怕傷人虎，只怕人情兩面刀」，語氣盡顯無奈，而網友一方面心疼她，也提醒沒書面協議很危險，也覺得「成年人本來就要懂得拒絕」。

(中時電子報)