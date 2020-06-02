防疫旅遊上周三已啟動，安心旅遊預計配合6月7日指揮中心宣布解禁後再宣布補助項目。至於第三階段「出入境旅遊」，得先經過衛福部評估、外交部啟動國與國對談後，交通部才會配合行銷。預計開放的國家會以已經形成旅遊泡泡的地區為優先，時程由指揮中心宣布。

國內疫情趨穩後，交通部為復甦、振興旅遊市場，先鎖定國內旅遊，5月27日啟動第一階段「防疫旅遊」踩線團，另宣布第二階段「安心旅遊」預計於7月1日實施。

安心旅遊初步規畫，自由行每人每房補助1000元，離島加碼一次，透過旅行社網站訂房也能補助；團客每人每日700元，離島團每人每日1200元，另規畫推出觀光遊樂業每人免費入園1次及台灣觀巴2人同行1人免費。林佳龍上周也宣布，「安心旅遊」詳細辦法一周內正式公布。

不過，知情人士透露，安心旅遊的內容還在修改中，本周應該不會宣布，將配合指揮中心6月7日解封的時程在宣布，亦即宣布時間應會順延至下周。

前兩階段已陸續啟動，第三階段「出入境旅遊」該如何規劃？據悉，要開放出入境市場須經過三道關卡，第一道由衛福部的醫療專業，評估哪些國家安全、邊境防疫是否能負荷等、第二道則是外交部開啟國與國間的對談，在外交關係需互惠平等前題下，以已經形成旅遊泡泡的地區為優先，前兩道關卡都過了，才會進入第三道關卡交通部，未來若對部分國家開放邊境，仍不能對國內防疫造成困擾。且適當的啟動時程得由指揮中心宣布，各相關單位均會提出滾動式建議。

指揮中心發言人莊人祥1日表示，目前正考慮依據4大原則與各國洽談邊境鬆綁，但具體時間點尚未確認。依照目前資料來看，紐西蘭、帛琉、越南及汶萊等國入境台灣都可望不必進行居家檢疫14天。莊人祥透露，已有國際上的旅遊聯盟與台灣洽談。

(中時 )