為聲援非裔男子遭白人警察以膝蓋壓頸後喪命，全美示威行動四起，白宮外圍也聚集大批抗議民眾。為避免員工遭受波及，白宮除了要求大部分員工遠距上班外，更發送教戰守則。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上月25日遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸近9分鐘後喪命，全美抗議行動遍地開花，29日晚間起，白宮外圍聚集數百示威人士，部分人士和警方爆發推擠，試圖破壞特勤人員設置的路障，導致當晚白宮一度關閉，美國總統川普更短暫躲進地下碉堡。

為避免員工安全受威脅，美國有線電視新聞網（CNN）披露，白宮31日發送電子郵件給員工，警告周一必須到班的員工隱藏自己的通行證。

郵件內容指出，因應抗爭行動，白宮的安全對策已經提升，重申大部分人應該遵守遠距上班。

針對那些必須到班的員工，白宮呼籲他們在通勤途中隱藏自己的通行證，一直到進到特勤局的入口處後再拿出來。同樣地，員工下班後，也應該隱藏自己的通行證。

(中時電子報)