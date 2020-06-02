行政院長蘇貞昌日前視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度，因院長林曜祥答不出分院有幾個停車位，被蘇揆狂電。蘇揆的的言論也引起外界討論，台北市議員羅智強日前也在臉書發文批蘇「貞昌舞劍，意在時中」。蘇貞昌的女兒蘇巧慧今(2日)出面滅火救父表示，父親是屏東人，所以非常關心屏東的建設。

蘇巧慧今在廣播節目受訪時表示，這件事外界根本是在斷章取義，如果完整的看完整件事情，就會知道真相是什麼。她也還原事件的原貌指出，屏東好不容易要蓋那麼大的醫院，將會有許多醫護人員、病患和探病的家屬造訪，這會增加對停車位的要求。

蘇巧慧強調，未來有那麼多人會使用醫院，但停車位卻只有400多個，這樣夠用嗎？而雖然這是受陳時中屬下醫院，但所有責任最終都會歸屬到行政院，所以需要行政院去督導，並不是在針對陳時中。

蘇巧慧還指出，這棟醫院投資了這麼多錢，要考慮的事情很多，所以當天並不是只討論停車位，也有討論其他問題，並為父親抱屈說，畢竟他是屏東人，對屏東有感情，屏東有這麼大的建設他當然很關心。

(中時電子報)