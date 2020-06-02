柯建銘前往弔唁。(蔡依珍攝)

柯文哲前往弔唁。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

游錫堃前往弔唁。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

議長邱奕勝率議員前往弔唁。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

徐國勇前往弔唁。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回辭世、享壽85歲，立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、勞動部長許銘春等政商名流2日紛紛前往弔唁，其中台北市長柯文哲面對記者追問「2個女人的戰爭」一度脫下口罩欲言又止，在隨行祕書出面下才離開現場。

鄭文燦母親鄭邱碧回於5月30日深夜辭世，靈堂設在龍巖桃園南崁會館，2日開放弔唁，從早上8時起，內政部長徐國勇、勞動部長許銘春、民進黨立法院黨團總召柯建銘、柯文哲及立法院長游錫堃等人都前往弔唁，並向家屬致哀後離開。

桃園市議會也由議長邱奕勝、副議長李曉鐘、國民黨團總召林政賢、民進黨團總召陳治文、無盟總召李家興，率三黨團議員前往捻香致意。

台北市長柯文哲約11點半前往靈堂捻香、鞠躬致意，離去前面對記者追問妻子陳佩琪和民進黨議員簡舒培「2個女人的戰爭」，柯文哲一副欲言又止的模樣，直呼：「好啦好啦、還要問嗎？」一度脫下口罩似乎要回應，最後在隨行祕書出面下，柯文哲才坐上公務車離去。

(中時 )