桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回辭世、享壽85歲，立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、勞動部長許銘春等政商名流2日紛紛前往弔唁，其中台北市長柯文哲面對記者追問「2個女人的戰爭」一度脫下口罩欲言又止，在隨行祕書出面下才離開現場。
鄭文燦母親鄭邱碧回於5月30日深夜辭世，靈堂設在龍巖桃園南崁會館，2日開放弔唁，從早上8時起，內政部長徐國勇、勞動部長許銘春、民進黨立法院黨團總召柯建銘、柯文哲及立法院長游錫堃等人都前往弔唁，並向家屬致哀後離開。
桃園市議會也由議長邱奕勝、副議長李曉鐘、國民黨團總召林政賢、民進黨團總召陳治文、無盟總召李家興，率三黨團議員前往捻香致意。
台北市長柯文哲約11點半前往靈堂捻香、鞠躬致意，離去前面對記者追問妻子陳佩琪和民進黨議員簡舒培「2個女人的戰爭」，柯文哲一副欲言又止的模樣，直呼：「好啦好啦、還要問嗎？」一度脫下口罩似乎要回應，最後在隨行祕書出面下，柯文哲才坐上公務車離去。
(中時 )
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