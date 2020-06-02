高市民進黨議員邱俊憲（中）、高閔琳（左）、簡煥宗（右）等人今針對標案及購物嘉年華，再度提出質疑。（柯宗緯攝）

高雄振興購物嘉年華1日起跑，活動為期3個月。高雄市長韓國瑜2日出席「高雄好物市集體驗店」開幕，並抽出振興活動的得獎幸運兒，但嘉年華僅有1家廠商投標，因而流標，遭綠營狠酸「韓式詐欺」。高市府回應，一切依照採購法規定無庸置疑，希望不要用有色眼光看待，讓高雄振興被誣衊，阻礙經濟復甦。

迎接後疫情時代，高市府為刺激經濟舉辦高雄振興購物嘉年華，但4900萬元標案昨天流標。經發局長伏和中解釋，依照採購法必須要有3家以上的廠商投標，昨只有1家投標，所以依法流標，將進行第2次上網公告，這段期間由高市府人力負責執行相關活動，保證活動會繼續，協助高雄經濟的復甦跟發展。

新聞局長鄭照新也強調，流標只是一個過程，不代表沒有廠商願意承接案件，實際上現在是有廠商願意投，只是程序上來講必須要在第二次才能決標，請大家不用擔心。這種時候行政上的流程，也不能作為市府怠惰的藉口，無論如何也要第一時間讓攤商、 廠商最快接受到紓困、振興、刺激消費的效果。

高市民進黨議員邱俊憲、高閔琳、簡煥宗等人今針對標案及購物嘉年華，再度提出質疑，邱俊憲痛批，活動倉促，韓國瑜所謂的超前部署，只有嘴巴超前，而是累死高市府公務人員，不要堆疊不存在的政績。

高閔琳則說，這個標案昨天流標，今天早上市長竟然還在那邊抽獎，如此急就章式的振興方案，讓市民覺得打了一個很大的問號，儼然是韓式詐欺術。

(中時 )