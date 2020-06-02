遠東航空去年12月無預警停飛，交通部今年1月確定廢止遠航營運許可證，今有媒體報導，遠航提出訴願，而交通部法規會將撤回有關廢止民用航空運輸許可處分，遠航有可能起死回生。交通部稍早否認此傳聞，強調只是要求民航局補正程序，而非變更處分。

交通部指出，相關公文應由交通部發給遠東航空，而非由民航局轉給遠航，廢止遠航的民用航空運輸業許可、註銷許可證與獲配航權部分，處分的實質效果不變，但通知程序需再行檢討補正。

(中時 )