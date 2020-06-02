遠航有望復活？ 交通部否認 13:432020/06/02 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠東航空董事長張綱維（左）。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空去年12月無預警停飛，交通部今年1月確定廢止遠航營運許可證，今有媒體報導，遠航提出訴願，而交通部法規會將撤回有關廢止民用航空運輸許可處分，遠航有可能起死回生。交通部稍早否認此傳聞，強調只是要求民航局補正程序，而非變更處分。 交通部指出，相關公文應由交通部發給遠東航空，而非由民航局轉給遠航，廢止遠航的民用航空運輸業許可、註銷許可證與獲配航權部分，處分的實質效果不變，但通知程序需再行檢討補正。 (中時 ) #交通部 #遠航 #航空 #處分 #廢止 也許您會感興趣 生活熱門新聞 本周熱爆 吳德榮：下波梅雨鋒面這天報到 - 生活 振興券7月15日上路 7大重點一次看懂 - 生活 中衛口罩今出貨！27家通路曝光 網洗版：終於等到你 - 生活 三倍券7月1日開放預購 4種領取方式1秒看懂 - 生活 6警訊曝肝臟不行了！營養師推5不起眼食物護肝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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