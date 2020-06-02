2日上午蔡英文總統偕同台灣國際公司董事長鄭文隆、海洋委員會主任李仲威、海巡署署長陳國恩等，於台船公司高雄廠共同主持「4000噸級巡防艦首艦命名暨下水典禮」。小英總統為巡防艦命名「嘉義艦」，並進行擲瓶下水儀式，為持續興建中的巡防艦艇祈福，預祝「籌建海巡艦艇發展計畫」各項建案一切平安、順利。

小英總統去年也曾為台船承造的中鋼運通「中鋼自由輪」擔任命名人。這次由台船公司打造的首艘4千噸級海巡署巡防艦四艘統包採購案，價金104.37億元，首艦已於4月23日達成契約下水條件並於5月30日出塢，第二艘預計109年8月28日辦理安龍典禮，可再申領第六期款3.9億元，將為台船帶來可觀營收。

本型艦主要裝備，除了推進系統外較特別的有前後輔助側推進器以及穩定翼等系統，可提高靠泊操控性及減少船體橫搖。平時執行海上執法、遠洋巡護、海上救難等，為符合日內瓦公約，於戰時可移除相關武裝與保密通訊裝置等，快速完成平戰轉換，擔任醫療救護艦，執行人道救援任務。

台船公司以世界頂尖的造船工藝，配合政府當前防疫政策，除建置專業醫療設備，另規劃建置負壓隔離病房及醫療手術室，一般病床也均可增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，保護執勤同仁健康安全。

4千噸級巡防艦建置直升機庫可供海軍S-70C直昇機依任務需要駐艦，遇有海上緊急醫療案件時可搭配直升機進行後送，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍，本巡防艦亦能承受10級強風、續航力超過10,000海浬，台船公司除了執行合約設計及船艦建造外，未來兩年內仍須負保固、保養責任，提供後續優良的維修服務。同時導入產品全壽期管理(PLM,Product Life-cycle Management)系統，整合現有管理資訊確保國艦國造的優良品質，也為修造合一做好準備。

知名國際船舶網表示，若以全球現在手中握有一張2千噸以上訂單的船廠定義作活躍的船廠 (active shipyard)，根據該定義，目前全球活躍船廠有281家，其中217家手中訂單兩年內即將交完，因此推斷，兩年內目前的船廠可能有三分之二會結束營業，剩下的64家船廠握有全球現在75％的訂單，將是未來全球造船業碩果僅存的生產力，很幸運的是台船是其中一家。

事實上在2008年的時候全世界的活躍船廠有934家，來到2017年7月只剩下358家，2018年初剩下300家，國際船舶網的報導延續了十年來造船業的慘境。

這幾年台船持續在努力，除了養活在這個廠區工作的8千個家庭外，更重要的是保留了台灣的造船元氣。

台船表示公司全體員工很感謝政府的風電政策和國艦國造政策，讓台船能在逆境中繼續拚搏，展望未來，國艦國造將是台船業務的主要來源，從目前的情況來看，全球短期內商船沒什麼訂單，台船的存在和國艦國造政策將有著更密不可分的關係。因此，從106年起，台船在設計人員方面由300多人陸續培訓，目前已有600餘人，公司的目標是達到700人，台船目前的電銲工有983人，這是在造船領域上的兩大主力。

台船的2,900名正式員工中38％是39歲以下的年輕人，台船在歷史中有15年未曾進用人員，因此形成大斷層；綜觀學界，這幾年造船輪機等領域並未看到學生的特別增加，但是為了國家的任務，台船努力增聘各領域新血進行培育及傳承，在工作中傳承並耐心等待年輕人成長。

台船積極配合政府國艦國造政策，除了在船艦設計與建造技術上不斷精進外，更是透過專業系統在智慧船舶運用上投注大量心力。藉由國艦國造案來提升國內就業及經濟發展，穩健推動國艦國造政策。捍衛國家主權及漁權台船公司責無旁貸，台船不僅要做海巡最強的奧援，更要做政府船艦產業本土化政策的重要推手，落實「傳承造船，守護海洋」的使命。

(工商 )