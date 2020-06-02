禾聯碩(5283)今天召開股東會，除承認2019年財報及順利完成9席董事改選，會後董事會也推舉蔡金土續任董事長。

禾聯碩2019年合併營收為57.86億元，年增8.64％，包括空調產品、生活家電銷售都呈現成長，稅後淨利7.74億元，年減0.4％，每股盈餘10.73元。

今天也完成董事改選，原先7席董事（含獨立董事）全數連任，新增2席為禾聯碩總經理林欽宏、禾華營運總經理吳清湖，3席獨立董事為陳榮隆、黃添昌及齊德彰。

公司指出，近年來已取得一定的市占率，隨著公司股票於交易所掛牌上市後，公司的品牌知名度亦隨之增加，公司產品顯示器近年來一直是國內市場銷售量第一名，今年將開發智能身份辨識居家管控系統等，配合開發智慧門鎖系統，與智能家電相結合，以液晶顯示器為環控中心智慧家居生態鏈體系。

至於空調方面在多年來的努力下已逐漸開花結果，銷售量及市占率不斷提升，擬透過家用變頻技術及研發無線遠端監控空調系統。另外，持績強化情境自動化，GPS定位智能控制功能，讓智能空調產品應用更具人性化及方便性。同時推出一系列生活家電產品且已經有不錯的銷售成績，預估今年出貨量及營收可望持續成長。

(時報資訊)