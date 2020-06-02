南投縣埔里鎮民代表陳章祺，去年底公然帶著2名小弟，分持改造長短槍，當街對著埔里鎮1名溫姓男子住處掃射，造成住宅彈痕累累，幸好溫男當時並不在屋內而躲過一劫，警方循線逮捕陳章祺等3嫌，並起出作案槍枝後移送法辦，檢方今(2日)提起公訴，並請求法院求處重量刑。
據了解，在檢方偵查期間，陳章祺仍否認犯案，堅持自己是帶朋友「試槍」，並向警方供稱，涉案的3把長短槍槍枝是已經過世的友人生前借他的。
但檢方偵查發現，陳章祺在案發當天，開車載劉、何姓友人，先到超商購買了口罩，然後共同前往溫男住處，3人在現場身穿雨衣、戴口罩下車後，就由陳章祺持改造長槍掃射溫男住宅，劉、何2人也隨後也持手槍開槍，總計掃射13槍。幸好溫男當天並未在家，幸運逃過一劫。
警方經過偵辦，逮捕陳章祺等3嫌及改造長短槍枝3支，經聲請羈押陳章祺獲准至今，陳章祺目前仍在羈押，未來若遭判刑並褫奪公權，將會喪失民代身分。
(中時電子報)
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