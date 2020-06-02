行政院長蘇貞昌今在行政院公布三倍券相關紓困方案，表示現在政院會持續改進，要是未來三倍券有任何破綻，就「唯行政院政委唐鳳是問」。對此，政治評論員李正皓表示，看到這個新聞真的是一秒火大，怎麼能這樣甩鍋到唐鳳身上去，要是這樣的話，蘇貞昌乾脆讓唐鳳當行政院長就好了啊！

蘇貞昌今（2）日宣布振興券相關政策，振興三倍券將在7月15日發行，未來有任何可以進步的地方，也將在這一個多月的緩衝時間中改進。蘇貞昌更點名，唐鳳也已經簽下了「軍令狀」，未來振興三倍券有任何破綻都將「為她是問」。

對此，李正皓在臉書發文表示，看到這個新聞真的是一秒火大，加上蘇貞昌逼問高雄榮總院長停車格個數的事情，他真心認為蘇貞昌就是民進黨的執政破口！

李正皓臉書。（摘自李正皓臉書）

李正皓更怒轟，「看過甩鍋的，但沒看過甩鍋甩的這麼不要臉的」。什麼叫三倍券有任何破綻，唯唐鳳是問？你行政院長怎麼不給唐鳳當？三倍卷要不要乾脆叫唐鳳券。

李正皓直言，唐鳳是資訊專業還是經濟專業？如果說三倍券的「電腦系統」有問題，請唐鳳負責他還勉強可以接受，憑什麼振興經濟的方案也是唐鳳要負責？

李正皓點名，經濟部長沈榮津、經濟政委龔明鑫都到哪裡去了？欺負唐鳳資訊人不會玩政治人物甩鍋踢皮球那套嗎？

(中時電子報)