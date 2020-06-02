就在全民瘋口罩，以及三倍振興券即將發放之際，全聯福利中心近日將推出超有深度的「曠世聯名鉅作」，全聯在官方臉書透露，由全聯WeSweet與黑人牙膏聯名的「牙膏蛋糕」將在6月5日清新登場，由於牙膏與蛋糕乍聽之下很違和，全聯還一連PO出20多張照片，解釋聯名鉅作的背後暗黑原因，讓一堆網友笑翻。

全聯自製梗圖說明為何推出牙膏蛋糕。(圖/摘自全聯官方臉書)

全聯官方臉書寫道「乍聽之下有點獵奇，實際上，這是在超深度聆聽消費者的心聲後，才決定推出的超有深度曠世聯名鉅作，出牙膏蛋糕，是因為我們真的很懂你」。至於為什麼推出牙膏蛋糕，全聯用20多張梗圖一一說明指出「想一邊吃甜點，一邊打聽朋友用什麼牙膏」、「想同時享受蛀牙與考氣清新的感覺」、「想在廁所吃但找不到合適的甜點」、「今天生日但不想蛀牙」、「今天朋友生日但不想刷牙」、「想用牙膏玩砸派但不想含氟」、「吃了一輩子的刷牙泡沫，此刻就是非常想要吃下去」。

照片曝光後，網友笑瘋，紛紛留言回應「不想含氟是什麼樣的溫柔啦！」、「真的很瘋」、「我居然被說服了」、「怎麼有點二師兄的感覺」、「這句話真的太ㄎㄧㄤ了」；也有網友回嗆「誰想蛀牙到底？」、「不要浪費食物好嗎？」。

連衛福部小邊都在底下留言「記得還是要刷牙」。(圖/截自全聯官方臉書)

(中時電子報)