高志（左起）、小百合、阿部瑪利亞、一樹一同錄製《台灣好吃驚》。（國興衛視提供）

前偶像團體AKB48 TeamTP的成員阿部瑪利亞來國興衛視《台灣好吃驚》作客，本集主題是「士林涼一下」介紹士林夜市美食，原本阿部滿心期待可以吃到美食，特地空著肚子錄影，沒想到竟還要答題成功才有得吃，答錯得罰喝苦瓜汁，害她被苦得吐舌頭，萌呆表情融化眾人。

2019年10月自AKB48畢業之後，阿部瑪利亞就常駐在台灣發展她的個人演藝事業，目前她加入邰智源的《木曜4超玩》成為班底，也經常在台灣各大綜藝節目上通告，住在台灣才不到1年，中文還不是很輪轉，經常因為語言問題鬧笑話。

《台灣好吃驚》是全日文製作的節目，也是少數能讓她盡情講日文的訪談節目，但是跟主持人小百合聊到逛士林夜市的經驗時，她脫口用中文回應：「對啊！」下1秒發現自己竟講出中文，當場臉紅害羞，讓小百合和工作人員全笑翻了，另一位來賓一樹表示在台灣住久了，逛夜市都是到攤販買食物外帶回家吃，阿部也立刻點頭稱是，小百合大讚：「阿部現在也被台灣人同化了耶！」《台灣好吃驚》「士林涼一下－阿部瑪利亞」特集將在3日晚間9點半於國興衛視播出。

(中時 )