台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前批評，衛福部聲稱有電郵警告世衛新冠肺炎疫情是「硬拗」，北市議員簡舒培昨在議會市政總質詢時批陳「莫名其妙」，要求陳別再發言，影響台北市政。前國民黨立委孫大千則認為，民進黨看來對罷韓案已穩操勝券，現在可以騰出手來，開始重施故技，來毁滅柯家人。他說簡舒培的發言犯了三個邏輯上的錯誤。

簡舒培質疑陳佩琪拉低市政團隊表現成績，引發與陳佩琪的論戰。簡舒培批陳佩琪不適格當市長夫人，沒有質疑醫師工作，陳佩琪則在臉書反嗆簡「您這次要發文市長室請市長離婚？」對此，柯文哲今天被問及此事驚回，「我怎麼敢離婚」。至於簡舒培發言適當嗎？柯反問「你認為呢？」他表示並沒有跟陳佩琪吵架，「夫人非常的沉默」。

對此，孫大千在臉書指出，看起來民進黨對於罷韓案已經穩操勝券，所以現在可以騰出手來，開始重施故技，來毁滅柯文哲的家人。他說簡舒培的發言犯了三個邏輯上的錯誤：

第一，針對公共事務發表意見，本來就是一位台灣公民應該有被保障的基本權利。不管是普羅大眾或者是市長夫人，一視同仁，毫無差別。這和適不適格擔任市長夫人，一點關係也沒有。難道因為丈夫成為市長，身為妻子的人連基本人權都沒有了嗎？

第二，陳佩琪除身為市長夫人之外，同時也是一位非常專業和傑出的資深醫師。身為一位獨立的個體，陳佩琪的發言和市府團隊的表現有什麼關係？和市政工作又有什麼關係呢？為什麼她的發言要由柯文哲來概括承受呢？

第三，陳時中在防疫工作上的貢獻令人尊敬和肯定，但是並不能因此就把他「神格化」。指揮中心的政策和發言原本就是可受公評的範圍，抱持著某些人的主張不可評論和不能違逆的想法，無疑踐踏台灣的民主精神和價值。

(中時電子報)