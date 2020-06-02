新北市一名單親父與12歲女兒同住套房，卻趁女兒熟睡時以手和下體觸摸她的胸部和大腿，女兒隱忍8個月後受不了逃家，被警尋獲時才講出父親的獸行，士林地院審結，以逃家期間有向朋友提及父親會對她毛手毛腳，當時情緒不穩定、緊張，認定並非不服管教而誣指父親，合議庭以成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判處單親父有期徒刑4年6月，仍可上訴。

單親父親2011年與女童母親離婚，在新北市承租套房單獨照顧女兒，2017年6月，女童母到住處晚上3人同睡，單親父親首次伸出狼爪，並以生殖器磨蹭女兒大腿，之後8個月，以每周3次的頻率，持續猥褻行為。

女兒國中7年級，每晚都感覺不舒服，卻只能閉著眼睛假裝睡覺，擔心父親會生氣，曾和母親提過自己被摸，不料又被母親的男友猥褻，父親通報失蹤人口請警方協尋，女童不得已返家，直到2018年4月中，逃家到朋友家居住1個多月，最後被警方尋獲。

單親父親否認有猥褻行為，認為是女童母以及逃家期間受男網友教唆，不服管教編出的謊言。但合議庭傳喚女童逃家的朋友，朋友證稱，女童曾告訴她晚上睡覺時，父親曾對她毛手毛腳，說話時感覺很緊張，講話時會發抖，擔心報警後警察會將她帶回家等受創反應。

合議庭認為，女童自小與父親相依為命，生活均仰賴父親工作供給，並沒有憑空捏造誣陷的道理，而且寄宿家庭也說，女童不曾說謊，若是受到母親的指使，也不會講母親男友曾摸她，扣除3次逃家時間，共有34周與父親同住，每周3次共102次，加上與母親同睡的第1次，共103次猥褻行為，依乘機猥褻罪判處有期徒刑1年，應執行有期徒刑4年6月。

(中時 )