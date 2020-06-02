近年來職災千人率逐年下降，但以行業別來看，職災千人率中最高仍是營建工程業，2019年職災給付千人率仍達9.073（平均每千名工作者中，發生職災的人次），勞動部近日修正「營造安全衛生設施標準」。

據勞動部統計指出，近年職災千人率逐年下降，從2011年的4.176下降至2019年的2.496，其中職災千人率最高的行業為營建工程業，截至2019年仍有9.073。

此次修正包括新增營造業使用的車輛機械作業有翻落、表土崩塌等危害應採取事項及設置措施，也更新「安全網」、「安全帶」的標準，且把7公尺以上且立面面積達330平方公尺施工架、模版支撐等，應由專任工程人員或委由相關執業技師，置備施工圖說及強度計算書且簽章確認；擋土支撐構築也應由專任工程人員或委由相關執業技師依土壤力學原理設計，並置備施工圖說與強度計算書及簽章確認。

勞動部職安署組長李文進表示，過去大多僅要求工程人簽章確認，但發布後起一定要由專任技師或委託外面的專業技師才能簽章確認，以加強保護營造業勞工。他也說，若違反該標準可依違反職安法第6條處3萬至30萬元罰鍰，如果導致發生如死亡等重大職災，還可處3年以下有期徒刑。

(中時 )