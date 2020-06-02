台新金(2887)今公告董事會決議參與保險公司之股權標售案。此一公告再遭市場揣測，競標物為保德信人壽，前南山人壽董事長杜英宗為台新金董事長吳東亮出謀畫策。

據了解，保德信人壽於6月1日標售，市場評估，保德信人壽去年底淨值90億元，今年3月底降到近72億元。據金管會要求，出價的買家必須符合財務健全度、具有增資能力、具有專業經營能力、長期經營承諾以及保障員工與保戶權益。其中，負債佔淨值比必須低於30％，雙重槓桿比低於125％，金控資本適足率高於100％。台新金第一季資本適足率117％，雙重槓桿比117.1％。台新金也已延攬前南山人壽財務長范嘉玲到台新金擔任副總。

截至2019年底止，台灣保德信人壽資產總額新台幣1818.86億元，淨值（股東權益總額）約新台幣90.21億元；公司員工總人數共約1100人，其中業務員總人數約有700人。

南山人壽前董事長杜英宗日前曾傳出將轉戰台新金(2887)助攻保險版圖，台新金也在5月初澄清表示，此傳聞屬媒體憶測、絕無此事。但承認董事長吳東亮和杜英宗確為舊識。

因此，台新金今天公告參與保險公司之股權標售案，再引發市場揣測杜英宗幕後幫助董事長吳東亮擘劃保險版圖。

(時報資訊)