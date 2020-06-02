全國船聯會1日公布交通部核定的「108年度績優船舶運送業名單」，今年因為新冠肺炎疫情，7月11日航海節慶祝大會取消，船聯會表示將在取得交通部頒發的獎狀與獎座後，派員分送得獎的九家公司與相關人員。

108年度得獎獎項如下：

1、營運收入績優：長榮、陽明、萬海。

2、發展港口績優：光明、長榮、裕民。

3、擴建船隊績優：長榮/建造新船。

4、擴建船隊績優：裕民/更新船舶各項設備。

5、擴建船隊績優：中鋼運通/權宜船改籍國輪。

6、接受國內海事院校學生上船實習人數及總天數績優：長榮/165人，19,750天；台塑/ 53人，7,107天、中鋼運通/40人6,365天。

7、協助疏運或救災措施績優：陽明/免費海運運送協助疏運、萬海/協助救災及免費海運運送疏運。

8、發展綠色航運績優：長榮、陽明、萬海、光明、裕民、德翔、新興。

9、接受實(見)習生(不含國內海事院校學生) 上船實習人數及總天數績優：長榮/284人，45,850天(上船實習人數及總天數均為第一名)；中鋼運通/110人，16,144天(上船實習人數為第二名及總天數為第三名)； 萬海/94人，17,751天(上船實習人數為第三名及總天數為第二名)。

10、支持海事訓練師資績優：長榮、陽明、台塑。

支持海事訓練設備績優：長榮/擴充海事訓練設備。

產學合作績優：長榮、陽明、萬海、裕民、中鋼運通、台塑。

(工商 )