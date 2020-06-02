新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，疫情催生遠距醫療、以及精準醫療等多項「零接觸」的強勁商機，高雄軟體園區內廠商所研發的多項智慧醫療利器，在此波疫情中，吸引醫療市場目光，經濟部加工處希望透過提升能量、培育人才、拓展商機及鏈結資源等策略，輔導廠商開發科技防疫解決方案，成為智慧醫療防疫陣線生力軍，進而帶動園區產業升級。

加工處2日舉辦「抗疫生力軍，高軟智慧醫療應用ONLINE」記者會，加工處副 長劉繼傳表示，高軟園區內不少廠商在疫情前，就已積極研發遠距醫療、AI醫療等相關產品，剛好符合此波疫情實務需要，減少人與人實體接觸而增加疫情蔓延風險。

他說，許多AIoT應用於如何讓醫護人員與患者，在「零接觸」的情況下，又能精準、快速地判讀患者狀況，實是發展遠距醫療、精準醫療等智慧醫療的契機。

劉繼傳指出，高軟園區內這些廠商的產品，許多已進入實際應用的階段，例如昇雷科技的「非接觸式生理感測系統」，已用於高雄醫學大學的負壓隔離病房；美維科技研發的「智慧床墊」，目前已應用於高雄市立聯合醫院及凱旋醫院。

耀瑄科技公司的「肺部疾病預測系統」已應用於成大醫院、「心跳猝停生死預警播報系統」及「呼吸器脫離各階段資料視覺」則應用於奇美醫院；百旭科技公司的「疫情監控戰情表」應用於統籌國軍醫院的軍醫局；亞洲灣醫智庫及鴻海集團雲高科技更合作開發「人工智慧輔助影像判讀系統」。

他說，為了進一步積極打造高軟園區，成為南台灣智慧醫療產業的示範場域、拓展智慧醫療市場，加工處推出4大措施，希望能協助廠商在此波疫情中，搶進智慧醫療商機。

劉繼傳表示，加工處將跨部會及整合週邊學研能量，促成相關研發單位進駐，就近提供廠商技術研發支援與諮詢服務，提升能量，並在人才培育方面，與南部26所大學校長平台聯盟合作，協助媒合廠商即需人才，同時，針對廠商需求客製化培訓計，預備未來人才，成為產業發展的後盾。

加工處表示，高軟園區進駐廠商，在資訊軟體、數位內容、以及智慧應用等重點產業的投資比重，約占全區的70％左右，顯示高軟園區發展數位醫療等產業，已有堅實的基礎，具有發展優勢，後續將持續引進產學研資源協助廠商，提高廠商技術能量，並吸引更多智慧醫療廠商進駐，讓高軟園區成為南台灣智慧醫療產業的示範場域。

(工商 )