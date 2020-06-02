禾聯碩去年EPS達10.73元，今(2)日股東會通過去年上、下半年每股各配發現金股利4元，並全面改選董事及獨董，隨後召開董事會推舉現任董事長蔡金土、副董事長蔡柏毅兩人，分別續任董事長、副董事長。

禾聯碩去年合併營收達57.86億元，營業毛利20.93億元，營業利益9.46億元，淨利歸屬母公司業主7.74億元，EPS為10.73元。禾聯碩董事會通過每半年配發一次股利或股息，去年12月23日董事會決議民國108年上半年每股配發4元現金股利，109年3月13日董事會決議下半年每股配發4元現金股利，今(2)日股東會通過去年上、下半年每股各配發現金股利4元。

禾聯碩今日重頭戲是全面改選董事及獨董，董事席次從4席增加至6席董事、獨董仍維持3席，董事及獨董均採提名制，董事長蔡金土、蔡金土兒子禾聯碩副董事長蔡柏毅、禾聯碩前總經理王國慶退休，這次仍然以禾聯法人代表出任董事，禾華營造總經理吳清湖以協志投資法人代表、禾聯碩現任總經理林欽宏、東吳大學前教務長詹乾隆等六位出任董事，黃添昌、齊德彰及陳榮隆三位擔任獨董。

禾聯碩4月合併營收4.32億元，比去年同期減少4.08％；前4月合併營收16.28億元，較去年同期成長0.96％。

(工商 )