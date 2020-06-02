國道南下268.3公里處上午6點40分發生一起離奇車禍，一輛大貨車失控翻覆在內側車道，一輛白色特斯拉發現時已來不及煞車，竟直接撞進大貨車的車廂裡。（國道公路警察局第四公路警察大隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

國道一號昨（1日）發生一起離奇車禍，1輛特斯拉化身「穿雲箭」，直衝插入翻覆大貨車車頂。事後車主表示，當時開啟輔助駕駛，以為車子會自己停下來。其實這位「穿雲箭」車主算好運，俄羅斯也曾發生開啟自駕的特斯拉撞上靜止拖車的事故，而那台戰鬥民族特斯拉，因電池起火燃燒，最後炸成了一顆大火球。

黃姓男子昨駕駛白色特斯拉轎車，行經中山高速公路南下268.3公里處，未注意前方一輛貨車失控橫躺在內側車道，竟如穿心箭般，以時速約110公里筆直撞破貨車車廂，黃男命大毫髮無傷。

黃男向警方表示，當時開啟車輛輔助系統，以為車子自己會停，等他發現車子沒減速，急忙踩煞車卻已來不及。

然而輔助駕駛並不等於完全自動駕駛，特斯拉台灣官網也清楚說明，車主在使用「Autopilot自動輔助駕駛功能」時，並無法使車輛完全自動駕駛，因此即使啟動此項功能，車主仍要將緊握方向盤，專注路況以隨時接手駕車。

「會車禍根本一點都不ey，特粉老是偷渡自動駕駛，出事了再說是輔助駕駛」，網友bluenessboy在PTT車版發文指出，如果常看國外特斯拉輔駕撞車影片，就會發現如果時速大於80公里以上，前面只要有任何靜止物體，幾乎100%穩撞。

原因是「雷達波無法在速差很大的情況之下，偵測停止物體」；「而對鏡頭來講（像是相機拍很遠的東西），要靠影像辨識停止物，看到的時候系統早就來不及了，畢竟鏡頭性能遠遠不及人眼。

Bluenessboy更分享一個俄羅斯特斯拉車禍案例，這台戰鬥民族駕駛的特斯拉 Model 3，同樣開啟自動駕駛模式，以時速100公里速度，撞上停在路肩的拖車。更慘的是，撞擊不久後電池起火燃燒，整台特斯拉瞬間變成巨大火球，所幸駕駛與乘客都即時逃出車外。

(中時電子報)