量販龍頭家樂福今（2）日宣布，將收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的全部股份，雙方已簽約完成，將收購惠康旗下224間超市（199間頂好Wellcome超市、25間Jasons Market Place），同時也包含物流中心的資產及土地，整筆交易價值9,700萬歐元（約合新台幣32.3億元），預計2020年底完成！

目前家樂福全台共有137店，其中量販68家、便利購超市69家。此次併購完成後，家樂福全台門市一口氣增至361店，規模大幅擴增。

家樂福表示，在營業整併後，顧客及團隊成員將有來自家樂福集團更大的力量及規模支持，也能夠提供給台灣顧客更好的品質、價格、以及服務；且受益於此股權收購案，家樂福集團將加速其在台灣發展高速成長的超市展店營運，將成為台灣超市通路市占率第二的通路。

家樂福集團在台灣2019年營業額共19億6千8百萬歐元，稅前獲利約2億歐元，營業利益8,300萬歐元。台灣惠康百貨股份有限公司2019年營業額約為3億9千萬歐元。

家樂福表示，家樂福集團預計將在股權交割完成後，12月內全數更換頂好Wellcome品牌；至於Jasons品牌則會稍後轉為家樂福頂級超市。未來所有超市分店因加入家樂福集團而享有商業策略及採購優勢，家樂福集團也會持續增進營業密度及優化成本結構。

此外，頂好Wellcome將持續發揮其在生鮮農產品方面的專業並持續發產食品線上購物，並成為線上購物取貨點。

(中時電子報)