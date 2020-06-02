北京決定由全國人大常委會為香港訂立《港區國安法》，《明報》委託香港中文大學傳播與民意調查中心做民調，結果顯示37.2％受訪者有考慮移居海外，較3月份同類調查的24.2％，急增13個百分點；考慮移民的受訪者當中，87.8％表示受到現時局勢影響。有學者稱，調查結果反映國安法觸發港人信心危機。有移民顧問稱近期接獲市民查詢移民個案雖多，但大部分都是「查詢」，暫未確定會否形成移民潮。

民調於上月25日至29日以電話傳隨機抽樣方式，訪問15歲以上香港市民對「人大訂立國安法」的意見，成功訪問815人。調查發現，港人移民意欲在大陸公布為港訂立國安法之後急增，37.2％受訪者表示有考慮移民，較今年3月民調的24.2％，增加13個百分點，亦是自去年5月就反修例作首輪民調以來，最多人表示考慮移民。

香港中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機分析，去年下半年有考慮移民的受訪者比例已呈升勢，到今年3月有所回落，惟最新民調結果反彈，估計與國安法觸發信心危機有關。有考慮移民的受訪者之中，年齡愈小、教育程度及收入愈高的群組，考慮移民的比例愈高；自稱本土派表示有考慮移民的比例是所有政治群組之中最高，達63.3％，建制派只有10.4％表示有考慮移民。

調查再向表示有考慮移民的受訪者問最想移民的地點，結果發現不同群組有明顯傾向，如選擇移民台灣的受訪者較年輕、收入不高；選擇傳統移民國家如美國、加拿大及澳洲的群組亦有分別，例如建制派傾向移民澳洲，本土派較多選擇美國，中間派則較多選加拿大。

(中時 )