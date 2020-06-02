圖為中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元。(鄭郁蓁 攝)

新冠肺炎持續半年，中央流行疫情指揮中心今回顧疫情以來的3大任務，包括減緩散播速度、保全醫療體系以及降低重症與死亡人數，目前都已達成目標。指揮中心表示，將持續推動醫療應變整備策略，確保若有疫情爆發仍有充足的醫療量能應變，守護國人健康。

醫療應變組組長薛瑞元表示，保全醫療照護體系的措施包括制定指引等預防性措施，到實施病人分流、建構全國檢驗機構等。這次的疫情以來，社區防疫、邊境的管制都做得很好，整個醫療體系沒有受到強大的壓力測試，但是我們都也做好了對應的準備。

薛瑞元表示，疫情以來，國內設有45家指定檢驗機構，其中有19家機構可因應緊急需求。每日最大檢驗量達5,900件以上，檢驗件數占整體量能4%，並提升檢驗時效，於24小時內取得檢驗報告；

醫院收治量能方面，現有負壓隔離病房963床、普通隔離病房1,031床與專責病房2,175床，總床數共計4,169床，目前整體空床率68%。ICU有6700多床，全台呼吸器約有1萬台，另外也廣設集中檢疫所，提供特定的個案（如：武漢專機、鑽石公主號等），若若疫情擴大，有必要作分流也可讓輕症病人做進來。

此外，長照體系也是重要機構，經盤點住宿型長照機構收治量能，現有空床數約12,000床，另各地方政府亦規劃住宿型長照機構集中收治場所共計1,200餘床，萬一機構發生確診個案時，可優先將被匡列為接觸者之機構住民移至集中收治場所，提供1人1室隔離，並適時調度人力提供照護，防範疫情在機構內擴散。

薛瑞元表示，疫情一開始，指揮中心就限制醫護人員出國，這些取消出國者約有1萬多人。各位可以想像得到，如果沒有採取這項措施，這1萬多人返台都需居家檢疫，將對醫療機構的運作產生巨大影響。

指揮中心先前也對醫療機構採取擴大採檢，共計採檢了3000多人，所有人都是陰性。對比國外，韓國的重症、死亡比率與台灣將近，但是韓國的確診個案比台灣多很多。整體來看，台灣的醫療體系沒有崩潰。指揮中心表示，將持續推動醫療應變整備策略，完善醫療照護體系，確保若有疫情爆發時，有充足的醫療量能應變，守護我國人民健康。

(中時 )