台股將進入除息與半年報作帳行情旺季，除吸引法人回頭作多外，大股東、主力群與業內實戶等，也積極逢低布局，為除息與半年報作帳暖身，係台股短線持續開高趨堅主因。

受惠法人回頭搶補重量級績優集團股，使台積電、鴻海與王大立光等蘋果供應鏈三劍客，短多欲小不易，加上國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、台塑四寶、台泥、亞泥及中鋼等集團股發揮穩盤角色，使台股周二開高之後，始終在高檔行進間清洗浮額，之後穩步趨堅，連續收復半年線與11100關卡。

加權股價指數迄終場報漲48.91點，為11127.93點，漲幅0.44%，成交1791.95億元。由於各短中期均線已悉數收復，使多方持股信愈趨強韌，係大盤看回不回遠因。

店頭市場方面，受制前波漲幅已大的生技及防疫概念股等，極短線持續拉回整理，而電子、電機、紡纖與觀光等族群，也表現不振，僅營建、化學及航運等類股站在多方，仍頂不住盤勢下修壓力，指數開高震盪走低，終場收跌0.19%，報149.05點，成交532.38億元。

美股盤後電子盤方面，全美雖持續傳出動亂消息，且白宮附近還傳出爆炸利空因子，但市場多處淡定局面，道瓊期指表現雖疲軟，卻並未大跌，目前暫報小挫46點，跌幅0.18%。另標普500與小型股2000等兩期指，目前也僅暫報小跌0.19%、0.22%。而那斯達克100期指更只小挫0.12點。

據券商業者初步統計，投信等3大法人短線買超標的，屬相對強勢者，包括群創、中鋼、聯電、鴻海、中信金、長榮海運、GIS-KY、景碩、亞泥、台泥、南茂及穩懋等，波段值持續追蹤。

(工商 )