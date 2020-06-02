政院今天公佈完整版的振興券方案，並請出近來人氣高的行政院政務委員唐鳳替振興券的隱私保護背書。唐鳳表示，民眾若到超商以健保卡領券，因為超商人員並沒有醫事人員卡，因此無法藉此讀取民眾的用藥及診療紀錄。但曾痛批政府堅持以健保卡領售振興券，涉嫌侵害人民隱私權的台灣人權促進會卻認為，唐鳳背書程度不夠，因為就算超商無法取得個人醫療用藥記錄，但超商仍可能在刷健保卡時讓民眾個資外洩，用於精準鎖定辨識消費者的商業行為，既然個資具有商業價值，行政院有必要提出更具體的保護方案，別讓民眾在毫無知覺下，個資遭少數不肖業者蒐集利用。

政院將在7月推出振興券刺激消費、帶動景氣發展，初步紙本振興券可以到郵局或四大超商，刷健保卡領取，以落實實名制。

針對唐鳳強調，四大超商沒有醫事人員卡、民眾醫療用藥記錄不會因刷健保卡外洩，台權會副秘書長何明諠回應，台權會長期以來反對政府超出健保法授權範圍使用健保卡，例如以健保卡領振興券的原因，就在於健保卡上面有民眾個資，台權會認為以超商目前技術能力，想抄錄民眾醫療用藥記錄應該很難，但健保卡上仍有民眾姓名、生日、身份證字號等資料，這些都是民間業者致力推動「消費者精準辨識」業務時，最想取得的資料之一，因為精準辨識消費者，更方便行銷節省資源，例如精準投放商業廣告。台權會認為，這些個人資料超商不可無償使用，民眾若以健保卡領振興券，不能排除個資外洩疑慮，政府必須提出更強有力的保證，甚至應比照先進國家政府加註警語，提醒民眾。

何明諠說，台權會理解政府希望藉由超商發券的理由，畢竟超商業者掌握物流，遠至離島都有設點，但另方面，超商也是民間業者，重視商業競爭，國外也已有案例，民眾個資遭民間不肖業者外洩遭詐騙集團利用權益受損，這是台權會堅持反對民眾拿健保卡到超商領券的重要原因。此外，用健保卡領券也違反健保法授權之虞。

至於外界建議為何不透過里長發放？為何不用也有條碼的身份證申領振興券？何明諠說，身份證不像健保卡是「晶片卡」，可能是政府希望留下更多振興券領取者的資料，因此捨身份證、而選擇健保卡。至於透過里長發放是否更好等問題，何明諠說，台權會仍在研究「何種發券方式洩漏個人隱私機率最低」，等到有結論後就會對外說明。

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(中時電子報)