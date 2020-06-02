為了加強防溺，新竹縣政府消防局前往水域宣導。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

為了防止意外發生，新竹縣消防局加強船艇救援器材訓練，並實際演練。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

為了防止意外發生，新竹縣消防局加強船艇救援器材訓練，並實際演練。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

隨著氣溫升高，不少民眾開始蠢蠢欲動下水遊玩，為了防止發生各項意外，新竹縣政府消防局宣導不遺餘力，與教育處、交通旅遊處前往人潮較多的水域，成立水域安全宣導站，加強防溺及搶救作為，期望民眾提高安全意識，若發現有人疑似溺水，要立刻呼救，撥打118、119求援，並尋覓救生圈協助。

新竹縣消防局在6月至8月的周末及例假日，於竹北新月沙灣、新豐紅毛港、內灣雞油樹下3處水域，與志工團體新竹縣水上救生協會、紅十字會水上安全工作大隊及新竹市水上救生協會，成立水域安全宣導站，也編排各分隊義消加強防溺巡邏，勸離在危險水域戲水的民眾，近期各消防大隊也分梯次，集中辦理船艇救援器材訓練，並實際演練，以提升水上救災能力。

為了灌輸縣內各級學校學生正確防溺的嘗試與觀念，消防局也針對國小、國中推出「暑假戲水去，水域玩不溺」網路水域安全問答活動，在今年6月底前上網填題，並完全答對，即可獲得精美小禮物，還將抽出50名加贈消防積木組，有興趣者可至新竹縣消防局網站及臉書參加作答。

新竹縣長楊文科在主管會報中也要求各局處做好防溺宣導、規畫，消防局也呼籲，民眾戲水應選擇合法水域及有合格救生員場所，若發現有人溺水，切勿冒然自行水下施救，應立即大聲呼救，撥打118、119向海巡或消防單位求援，並尋找救生繩、圈或具有浮力之物品進行救生，以降低溺水意外發生，保護自已生命安全。

(中時 )