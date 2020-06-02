興櫃公司仁新醫藥(6696)董事長林雨新，曾在浩鼎生技(4174)主持研發乳癌疫苗，因不認同浩鼎作法，離職後在國外網站批評浩鼎「骯髒」、「劣質」、「假藥」，挨告公然侮辱。台北地院今開庭，林反控檢察官翻譯錯誤，刻意扭曲事實。

檢方起訴指出，林雨新2014年1月13日離職後，對老東家浩鼎不滿，2015年11月13日到國際知名醫療社群網站Inspire上，以帳號「08I」撰寫英文文章，質疑浩鼎藥「攻擊正常細胞更勝於癌細胞」，文中使用「dirty vaccine(骯髒的疫苗)」、「inferior vaccines(劣質疫苗)」、「fake drugs(假藥)」，已逾合理評論範圍。

林雨新的律師今在庭上表示，「dirty durg」在藥理學上有複雜、靶點非專一的意思，意指有廣泛副作用，林在文章中寫到「攻擊正常細胞更勝於癌細胞」，就是在解釋「dirty durg」。

律師並指，衛生福利部台南醫院院長楊延光的論文《精神分裂症之生理病理學》，其中就有寫到「dirty drug」一詞，因此聲請傳喚楊出庭作證。

林雨新也拿出一本台灣藥師高考教科書，稱台大都在使用，文中也有提及「dirty drug」，各國醫學論文也都有使用這個詞，反批檢察官刻意扭曲事實。

檢方則反對傳喚楊延光，認為楊的專業是精神疾病，與乳癌無關，維基百科記載「dirty drug」屬非正式用語，如何翻譯，必須參考原文的實質意義。庭末法官諭知候核辦。

(中時 )