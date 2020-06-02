中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，因應COVID-19(武漢肺炎)疫情趨勢，為合理配置口罩需求，我國自今(109)年1月31日持續採行口罩徵用政策至5月底，並提升口罩產能，從日產271萬片提升至日產近2,000萬片。

指揮中心指出，另為落實公平性，我國首開全球之先，於2月6日實施口罩實名制，國人可在6千多家藥局/衛生所以健保卡購買口罩，並於3月21日及4月22日分別再開啟實名制2.0及3.0，民眾網路預購後於超商/超市領取，甚可直接在超商預購/領取，提高口罩取得可近性；口罩購買數量，隨著日產能增加，從7天2片提高至14天9片，至今總計提供超過7億片口罩作為民眾民生使用。另為照顧海外國人，在出口禁令之下，4月9日開放國人每2個月寄送30片口罩給海外國籍配偶或二親等內親屬。

指揮中心進一步指出，鑒於國內疫情穩定趨緩，且庫存數量足以因應疫情周轉，自6月1日起採定額徵用每日800萬片，其餘數量開放內銷或外銷，但口罩實名制仍繼續並行，讓口罩國家隊打國際盃之餘，國人仍買得到一片5元的台灣製(MIT)口罩。另攜帶、郵寄或快遞至海外不再設限且不需申請輸出許可。一旦口罩庫存量低於1億片，將提高徵用量至1,200萬片。

指揮中心表示，目前國人整體口罩需求大致可被滿足，感謝國軍後備人員全力支援、紡織所統籌口罩徵收實務，以及中華郵政擔負物流重任。未來將推動新的品管機制，以確保MIT品質形象，並輔導業者取得各國認證，將國內防疫物資產業推向國際市場。

(中時 )