國美館員工在臉書PO照，批評下雨漏水，就放置一堆水桶接水。（翻攝自臉書／陳淑芬台中傳真）

國美館員工在臉書PO照批評，長期以來只要下雨，國美館就漏水。（翻攝自臉書／陳淑芬台中傳真）

「國美館何止水逆，簡直要滅頂了！」國立台灣美術館的員工將漏水慘照PO上臉書，抱怨「宜蘭童玩節玩水都沒我們玩得兇，直接讓漏水噴在作品上，可憐了大廳黃土水的《水牛群像》」。網友回應：「該長出鐘乳石了吧！」、「實在太慘了」、「藝術品最怕水傷，這事可大條」，還有人留言：「寫信給永得了」（文化部長李永得）。經向國美館員工查證，證實「確實有漏水」。

原PO對於網友留言，還進一步回應：「再大條也20多年了」，他到國美館以5年，每年下雨就是這樣，每況愈下。「如今文化部撥款公共建設計畫給秘書室整修館體，他們竟然優先處理電扶梯而不是漏水，現在國寶作品又要被工地粉塵汙染，又要被水淹，面運多舛」。

該名員工在臉書留言PO照批評指出，整個美術館都在漏水，從行政區漏水到展場下雨，每逢下雨必漏，十幾年來如一日。漏水不修倒忙著蓋手扶梯與電梯，輕重緩急本末倒置，宜蘭童玩節玩水都沒我們玩得凶，直接讓漏水噴在作品上，可憐了擺放在大廳的台灣雕塑家黃土水的《水牛群像》作品。

該員工表示，長官也只會說放置水桶有礙觀瞻，怎麼不去檢討美術館應該漏水嗎？漏水不用修屋頂嗎？以為展場人員跟清潔大姐這麼愛放水桶接水，還要「時時刻刻巡田水，滿了還要倒，吃飽太閒還不怕閃到腰嗎？

員工批評，國美館典藏組與展覽組都在保存維護作品，而秘書室卻在引水灌溉，這樣還不如將美術館的館舍維護外包給大樓管委會，都比國美館秘書室好。

他並提醒作品在國美館展出的藝術家們，下雨天要多提心吊膽一下了。他強調，國美館的雨天日常，展間門口一放8個水桶，專業玩水的國立台灣美術館、專業接水的展場人員與清潔大姐。

發文引起網友議論，有人回應：「該長出鐘乳石了吧！」、「辛苦了，藝術品最怕水傷，這事可大條」，不少網友看的照片，留言感嘆：「潮到出水了」、「國際慘事」、「實在太慘了」。

(中時 )