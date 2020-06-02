美吾華(1731)接班人計畫進行中，集團旗下安克及懷特副董事長改選，由美吾華懷特生技集團李成家董事長的長女、次女接任。至於美吾華仍是由李成家續任董座。
李成家董事長的長女李伊俐新任安克生醫副董事長，李伊俐畢業於哈佛大學商學院總裁班、美國羅格斯大學企管碩士、台灣大學財務金融學士、北一女中。經歷英商渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理、法國東方匯理銀行副總裁、美商花旗銀行經理。
李伊俐現任安克生醫(股)公司董事暨總經理、美吾華(股)公司副董事長、懷特生技新藥(股)公司董事、聲博科技(股)公司董事、台灣育成中小企業開發(股)公司董事、信義房屋(股)公司獨立董事。
李成家董事長的次女李伊伶新任懷特生技副董事長，李伊伶畢業於美國卡內基美濃大學(Carnegie Mellon University)商學碩士、台灣大學會計學士、北一女中。經歷嬌生公司楊森藥廠(Johnson & Johnson)行銷業務經理、勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)風險控管顧問／財務審計。現任懷特生技新藥(股)公司董事、美吾華(股)公司董事、安克生醫(股)公司董事、聲博科技(股)公司董事。
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