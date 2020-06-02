國公務人員協會榮譽理事長李來希3月21日在臉書留言區張貼新聞照片，指有民眾「為了排隊買口罩，被車輾斃！」，遭調查局依違反傳染病防治法送新北地檢署偵辦獲不起訴處分；但刑事局移送違反社會秩序維護法中「散佈謠言，足以影響公共安寧」；新北地院簡易庭法官認為，李來希僅評論時事，文章內容無影響公共安寧情形，因此裁定不罰。

李來希3月在臉書發布「口罩排隊奇觀，請大家排隊拍照存證，一起來貼網」等文章，並在底下張貼一則死亡車禍新聞，指民眾「如果不是為了買口罩，他就不會出門，就不會遇到死劫」，新北地檢署認為李來希涉違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例」、「傳染病防治法」，在3月31日傳喚李來希說明。

李來希到案後表示，自己只是張貼新聞，同時針對口罩購買方式及分配與網友討論，且口罩政策屬可受公評事項，應受憲法保障之言論自由範疇，李還強調自己的文章完全沒有提及任何新冠肺炎疫情內容，堅決否認有觸犯傳染病防治法。

新北地檢署調查後認為，李來希臉書貼文標題及內容均未提及新冠肺炎流行疫情，也沒有擴大喧染疫情等字句，難認違反傳染病防治法，罪證不足，不予起訴。

但刑事局則以違反社會秩序維護法將他送辦，今天新北地院三重簡易庭作出裁決，認為李來希僅評論時事，文章內容並未煽動公眾，因此裁決免罰。

(中時電子報)