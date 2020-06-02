萬芳原訂於6月13號二度登上台北小巨蛋舉辦「萬芳30你的30＿你今天有沒有來」演唱會，卻因新冠肺炎疫情宣告延期，經過評估申請後主辦單位聯成娛樂2日公布演唱會將在明年6月12日重返台北小巨蛋開唱。

已購票的觀眾可保留原票券原座位入場，針對屆時無法參與的購票粉絲，同時公布相關退票辦法，聯成娛樂表示：「對於期待萬芳30週年演唱會的朋友們，因延期帶來的不便還請見諒，再次謝謝各位支持萬芳的歌迷朋友們。」

演唱會延期，讓萬芳近來多出許多生活的時間，她在臉書上分享她上了許多課、和家人朋友有更多的相聚以及更深的交談，偶爾說走就走去爬山看海，也持續進行新專輯製作和新歌MV拍攝。她表示：「緩下來給自己一些消化的留白。」

萬芳今年出道邁入30週年，雖無法面對面與大家相聚，但寵愛粉絲的萬芳幾經思考，更與團隊反覆開會討論，精心安排這個有意義的企劃，決定換一個方式相約樂迷們6月13日晚間在線上直播相見，在這段緊繃的日子萬芳不忘幽自己一默：「原本相約小巨蛋有票才能來，今天 只要打開LINE MUSIC誰都可以來！」

萬芳明年二度登上小巨蛋。（何樂音樂提供）

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