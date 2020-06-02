一般人對於上了年紀的長輩，總以為不需要愛情的滋潤，但浙江省杭州市有一位高齡96歲的阿公，雖然年近百歲，卻有一顆年輕渴愛的心。這名阿公日前透過微信，結識了一名55歲的女看護，兩人擦出愛火，阿公甚至為了這名女看戶，要把原本孩子賣了換新房，引來阿公子女出面爭產，並質疑女看護是來騙婚的，讓這名看護丟出一本「陪睡紀錄」，證明自己與老阿公「我們是同居關係，是事實夫妻！」

綜合陸媒報導，這名高齡97歲的周姓阿公，共生有3名子女，孩子的年紀都逾70歲，比女看護還老。而阿公年紀雖大，但人老心不老，去年12月，他通過微信認識了55歲的女看護，兩人因為朝夕相處，陷入熱戀。阿公籌謀著想要把手中價值500萬元人民幣（約新台幣2108萬元）房子賣了換新房。但這棟房子是阿公與早逝妻子的財產，目前屬於阿公與他三名孩子所有。

而對於老父親想賣房結婚的想法，三名子女並不同意，他們擔心爸爸被騙婚，遲遲不點頭答應把老家賣掉，引來女看護強烈反彈。阿公的子女質疑該名女看護另有所圖，讓她急著丟出一本「陪睡記錄」，裡頭詳列看護陪伴阿公睡覺的時間、次數，老阿公還在看護每次「陪睡」後簽名，企圖證明兩人的「夫妻之實」。

不過針對看護所提證據，當地警方要求看護出面說明。不過女看護一聽要去警局，立刻以多種理由落跑，至今已經有一個多月，沒有再與阿公連繫。當局提醒，子女應隨時關心自己年邁父母的生活與情感；且老年人若要再步入婚姻，應要在婚前確立雙方的婚前財產與處置方式。

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(中時電子報)