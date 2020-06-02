行政院長蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧，今接受廣播專訪時被問到父親與蔡英文總統關係是否真的不好，她說，「這不用我形容，他們兩個自己都承認了，不是嗎？」所以現在能配合走到現在這算奇蹟；父親甚至說過，「人生到到這段，要很感恩、很圓滿了」。

至於蘇貞昌是否可能再次攻頂挑戰總統？蘇巧慧說，大家都會問蘇貞昌還會不會有下一步，但在家庭聚會中，他爸都會說「別再搔了，不會癢了(台語)」意思就是沒有這種事情，不要再挑撥了。

蘇巧慧今接受廣播專訪，針對民進黨內的公開秘密「蔡、蘇心結」，她毫不避諱的對外解釋。

主持人先是好奇詢問，蘇貞昌能否算是蔣經國之後，台灣最有權力的行政院長？蘇巧慧說，有沒有權就是看總統，看總統願意給他多少範圍，畢竟行政院長是由總統任命，看要做多少就給多少；就她了解，目前蔡、蘇體制上一個星期會見面一次，但實際上應該是不只。

主持人追問「蔡蘇的關係是不是真的很不好？」蘇巧慧笑稱，「這不用我形容，他們兩個自己都承認了，不是嗎？」就像蔡英文在公開場合說過，確實跟蘇貞昌有過競爭，但在這樣為台灣共同努力的前提下，彼此都能找到適合的位置，互相配合努力走過這一段。

蘇巧慧說，「我有跟他（蘇貞昌）說，實在想不到你們會變這樣，這真的是奇蹟」；結果蘇貞昌就回說，「其實想一想，人生走到這一段要很感恩、很圓滿了」。

至於是不會會有下一步，蘇巧慧直言，這個問題在家裡的聚會確實有講過，但他爸都說「別再搔了，不會癢了(台語)」意思就是不要再挑撥了，沒有這種事情了，因為無論是命運的安排也好，總統給機會也好，蘇貞昌就是喜歡做事情的人，在70歲還能有這樣的機會做事情，是很幸運、愉快、舒服的事情，如果還能有成績也非常謝天謝地了。

(中時 )