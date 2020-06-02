部分疫情緩解的國家，正逐步解封、考慮放寬入境管制，至於交通部則預計年底開放第三階段「出入境旅遊」，觀光學者認為，可預期未來政府要花更多錢去救航空公司，若要進入經濟振興階段，應先訂出下限值，再選擇疫情控制得當的國家逐步開放，安心旅遊則可跟防疫旅遊同步實施。

大同技術學院助理教授高洺塗認為，要所有旅行社投入國旅市場簡直異想天開，各國為了讓航空公司、旅遊市場存活均「超前部署」列出開放邊界的步驟，像紐澳、關島、日本等均研擬開放轉機等策略，台灣卻還在封國，若依照交通部預定期程年底進入第三階段，恐會錯失啟動旅遊最好的時機點；至於振興券、安心旅遊則要等到7月實施太慢，安心旅遊現在看來已可跟防疫旅遊同步實施。

高洺塗建議，可根據指揮中心的解封指數判斷標準，將帛琉、越南、紐澳等相對安全的國家，列入首波開放的名單，例如轉機業務，並研擬持該國檢疫證明即可來台旅遊等相對應政策，既能有效阻絕疫情，又能讓觀光旅遊相關產業有生存的空間。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，在疫情肆虐趨緩下開放邊境，政府需從公共政策、國家治理的角度來思考；若目標要進入「經濟振興」階段，政府可參考科學數據並訂出可容許低標，如：每天境外移入個案不超過幾例是台灣環境或公衛醫療可容忍、有能力控管的範圍，先訂出下限值，再參考擬開放地區國家疫情發展及控制能力或有意參與旅遊泡泡國家的防疫措施，給予選擇性開放為宜。

至於國內有高達3900家旅行社、12641家飯店業者，品質良莠不齊，旅遊業界都知道，對此，高洺塗說，本可藉此機會讓觀光旅遊市場重新洗牌、打掉重來，結果政府把這個機會浪費了，能在這樣艱困環境下存活的業者，才越有存在意義與價值，但政府卻是用選票思維做紓困，根本大錯特錯。

(中時 )