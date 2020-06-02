中山高速公路頭份交流道全部禁掛任何廣告。〔謝明俊攝〕

頭份市公所為了杜絕街頭廣告亂象，近日修正「苗栗縣頭份市懸掛廣告物管理自治條例」，即日起不再核准懸掛張貼所有商業用廣告物，希望還給市民乾淨的市容環境。

過去，頭份市公所因考量給予各商家設立商業廣告的空間，因此，每周開放周六、日兩天，得以在頭份市區內道路場所，懸掛張貼廣告，每幅廣告須收取保證金50元，張貼時間從周六凌晨零時起至周日深夜24時止，張貼單位須負責清除，如果逾時，清潔隊將雇工代為清除，並向申請人請求賠償。

頭份市長羅雪珠表示，近年來，隨著頭份經濟與商業活動蓬勃發展，電線桿、路燈、人行道等處充斥商業廣告物，已嚴重影響頭份市容，有礙觀瞻。公所因而於今年5月中提案市民代表會修正廣告物管理自治條例，並獲代表會支持通過。

頭份市公所自6月1日公告新修訂條例後，民眾申請懸掛廣告內容以政令宣導、宗教、藝文、公益性等不涉及商業行為之活動為限，違規張貼懸掛者一經查獲，依廢棄物清理法最高可罰鍰6,000元。除可達到淨化市容之目的外，並希望可有效增加公益、藝文、公共政策宣傳的空間。

(中時 )