蓮園精鑄-首獻東湖，「蓮園久富」為區域少有之輕豪宅產品，規劃46坪3房、1層2戶，每坪開價66-74萬元，主打捷運站微距300米，總價3,065萬元起，預計2020下半年可交屋，目前銷售倒數7戶。

蓮園建設係內湖在地32年老字號建商，「森濤苑」、「文德苑」等旗下作品在內湖豪宅市場占有一席之地，「蓮園久富」首次插旗東湖，距離捷運東湖站300公尺，步行時間約5分鐘，具備1站南軟、5站內科的交通優勢。東湖屬內湖傳統街區，人口充足、機能成熟，周邊開發趨近飽和，「蓮園久富」46坪1層2戶，戶戶邊間3面採光，加上3房實住格局和電梯大樓完善物管，在老屋林立的東湖尤其稀罕，甫開案就吸引許多在地換屋族、自營商洽詢細節。

「蓮園久富」位於內湖區安康路426、428號，基地面積185坪，樓層規劃地上9層、地下2層，全區共16戶住家及2間店面。休閒設施擁有迎賓大廳、交誼廳、空中花園等日常實用項目，目前已進入使照申請程序，預計2020下半年可交屋。

「蓮園久富」工法與建材延續「森濤苑」、「文德苑」豪宅級規格：樑柱主筋全面採用高拉力加釩鋼筋、樓板及外牆亦採雙排鋼筋，結構耐震提升至0.26G，超越國家標準；建材則嚴選國際名牌，CISA義大利門鎖、TEKA德國烤箱、TEKA德國洗碗機、GROHE德國淋浴五金配件、TOTO全自動馬桶等，質感品味兼具耐用品質。

東湖輕豪宅『蓮園久富』。/圖業者提供

東湖輕豪宅『蓮園久富』。/圖業者提供

東湖輕豪宅『蓮園久富』。/圖業者提供

「蓮園久富」聯絡電話：02-26305577

(中時電子報)