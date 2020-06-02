台北市長柯文哲妻陳佩琪「逆時中」事件延燒，與台北市議員簡舒培槓上，更在臉書PO文5連嗆，甚至反擊：「現在更進一步要市長跟我離婚」？對此網紅「麵攤大叔」點出相較下馬英九妻周美青才是模範。

網紅「麵攤大叔」眼見陳佩琪連日暴走，不禁想起前第一夫人周美青，先是細數她多項優點，分別是：有個性的人，配偶不見得叫得動她；見識過美國 70 年代女權運動，有開闊國際視野；堅信女性自主權，深知並非先生附屬品；相信言論自由，每個人要對自身言論負責，兼具種種條件之下，即便先生再笨，也沒人將矛頭指向她，女兒也不像陳幸妤被媒體逼到抓狂，重點是「她並非綠營的人」，最後不忘語重心長表示：「願Peggy重拾心靈的平靜」。

對此網友紛紛回應：「同樣是做過市長夫人 格調卻差很多」、「同樣是做過市長夫人 格調卻差很多」、「當時怎麼罵馬英九，但就是沒想過罵周美青」、「讓人看到提油救火救夫的智慧」。

(中時電子報)