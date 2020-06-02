美國非裔男子佛洛伊德遭白人警壓頸致死，引發全美示威抗議，甚至演變成暴動。曾準確預測2008年金融危機的「末日博士」魯賓尼（Nouriel Roubini）周一表示，他早在數個月之前，已預測美國將發生暴動。

由於全美各地陷入動盪，多個品牌零售店如Target、沃爾瑪、蘋果紛紛關閉部分門市或調整營業時間，其中部分商店遭受搶劫與破壞。沃爾瑪表示，為保障快遞司機的人身安全，部份地區將暫停送貨。

Business Insider報導，魯比尼推文表示，美國各地的暴動不僅跟非裔公民佛洛伊德之死有關，目前美國有4000萬人失業，他們有充分的理由憤怒，不論是黑人、白人或是黃種人。如同他幾個月前所預測，這場危機將引爆動亂與暴力。

魯比尼曾於3月在專欄中提出警告，美國將會因中、俄等外國勢力干擾今年的總統大選，並導致美國出現徹底暴力和混亂，預測美國將會發生內亂。

另外，魯比尼於5月22日受訪時指出，美國失業率嚴重，民眾普遍陷於飢餓和財務困境，距離「食物暴動」只有一步之遙，因此他建議，投資人持有現金為王道，預估年底全球股市恐再暴跌40%，2020年後全球經濟恐陷入大蕭條。

(中時電子報)