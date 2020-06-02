吳男想娶越南籍女子小美，沒想到對方早已有男友。（台南市專勤隊提供／莊曜聰台南傳真）

吳男到越南結婚，辦了3次手續，最後仍是一場空。（台南市專勤隊提供／莊曜聰台南傳真）

1名30多歲的吳姓男子因到了適婚年齡，想與越籍女子婚配，但卻找上由賴男及阮女經營的非法跨國婚姻仲介，並介紹他1位20多歲的越籍女子小美，吳男對小美一見鍾情，前後花了45萬到越南相親、沒想到等了快1年，最後收到的卻是離婚協議書，他驚覺被騙通報移民署，台南市專勤隊一查，認定2人違反入出國及移民法，各開罰20萬元罰鍰。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊調查，吳男與賴男透過網路認識，賴男得知吳男沒有女友，但有想結婚的念頭，因此多次遊說吳男到越南娶妻，並由越籍的阮姓女友介紹年輕可愛的小美給吳男認識，更誑稱24萬就能辦到好。

吳男對小美一見鍾情，當下就匯了新台幣5000元，將近400萬越南盾給小美當生活費，因為小美不諳中文，還幫她在越南請了位老師，另外還有健康檢查、面談等費用等都由吳男埋單，小美還用固定「套路」，指家人生病急需用錢，吳男都有求必應。

吳男還3次赴越南辦理結婚手續，算下來共花費45萬新台幣，他返台後癡癡等候小美，等了快1年都毫無音訊，還透過賴男轉達她不想嫁到台灣，吳男只拿到小美向越南當地法院訴請的離婚通知書，當場傻眼，他也無法聯絡到小美，後來才從臉書發現，小美早就有男友，一切都是場騙局。

台南市專勤隊隊長李建雄指出，跨國婚配只能透過指定的婚姻媒合團體辦理，不論是一般仲介或透過在台越籍女子介紹，都是違法，有需求的民眾可以先移民署網站確找尋合法團體資料，目前全台共有32家，另外與媒合者要簽訂書面契約，並索取各項付費收據，加上多詢問及比較才能維護自身權益。

(中時 )