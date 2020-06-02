雲林1位綠帽夫日前意外發現自己妻子竟然與鮮肉高中生有染，而且半個月內就以赴摩鐵大戰5回合，因此憤而提出告訴並要求賠償300萬元。然而，法院認為雖然鮮肉高中生行為已危害他人家庭和諧關係，考量身分地位差距最終判定賠償60萬元整。

綠帽夫與老婆成婚多年，並育有2名子女。然而，他日前整理家中意外發現老婆竟然在外，與鮮肉高中生有過多次性關係，憤而以法律尋求解決途徑，綠帽夫要求鮮肉高中300萬元的賠償金，並全力爭取2名年幼子女的撫養權。

鮮肉高中生坦承，是自己主動聯繫綠帽夫的老婆，並已5次共同前往摩鐵聊天休息，由於當下氣氛良好進而發生多次活塞運動。鮮肉高中生也辯駁，針對綠帽夫提出的300萬賠償金無力償還，提出減輕判決的要求。

台中地方法院判定，鮮肉高中生確實妨害他人家庭和諧，但由於考量其身分、地位、財力較為薄弱，因此全案判定鮮肉高中生應當賠償60萬元。

(中時電子報)