「基富通」長期推動定期定額紀律投資，加上推出定期定額手續費優惠吸睛，推升「基富通」定期定額扣款金額持續攀升。根據基富通統計，至今年5月，單月定期定額扣款金額已超過11億元，達去年同期3倍以上。

在過去幾年來推廣定期定額基金後，投資人愈來愈習慣透過定期定額買基金作累積資產的主要管道之一，基富通董事長林修銘表示，林修銘指出，去年推廣的好享退-全民退休投資專案，就是採定期定額、長期投資基金來累積自己的退休金，專案除了獲得超過4萬投資人扣款外，扣款金額在專案啟動將近一年來，儘管經過今年初全球投資市場大震盪，投資人並沒有出現明顯停扣的狀況，甚至還有逆勢加碼的現象，也凸顯投資人的投資觀念日趨成熟。

林修銘進一步指出，基富通架上基金超過3,500支，為所有平台中產品線最齊全的一個，客戶數也在今年初突破13萬人，平台每月的申購量也持續大幅成長。以定期定額來說，在好享退扣款穩定，加上平台上其他基金的定期定額扣款金額大幅增加，今年5月單月扣款一舉突破10億及11億兩個整數關卡，成長幅度十分顯著。

林修銘強調，基富通的成立就是提供更方便的投資管道、更透明且低廉的手續費給投資人，除了時常推出基金申購優惠活動外，今年更從3月開始，隨著基金平台新扣款機制「日日扣」的上線，提供全平台股票型基金定期定額申購手續費終身一折的優惠，也受到投資人青睞。

基富通總經理黃致淵指出，值得一提的是，自從定期定額的扣款日從原本的每月9天（逢2、6、8號）一口氣增加到28天（1~28號）天天都可以是定扣日之後，亦帶動整體定期定額扣款金額增加，就比例來看，目前傳統9個定扣日占全月扣款金額比重約7成，意味新增可選的扣款日在上線兩個月後已經佔申購金額的3成，凸顯新的扣款機制確實能滿足投資人的約定扣款需求。為持續鼓勵定期定額投資，「基富通」除了持續提供「股票型基金定期定額終身申購手續費1折」優惠外，對新開戶者也給予定期定額前12次0申購手續費酷碰券，讓投資人在紀律投資同時也省下不少成本。

(工商 )