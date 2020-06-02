中華電信2日宣布與雲端遊戲領導平台Gamestream合作，在5G服務推出後，將提供全台首款使用第2 代IntelR XeonR 可擴充處理器，搭載4K解析度的5G雲端遊戲服務。

中華電信表示，5G首波競標，中華電信拿到最大頻寬及最佳頻譜位置，擁有4G/5G最大頻寬和5G超高技術，可讓消費者享受高速率、低延遲的4K雲端遊戲，打造前所未有的暢快遊戲體驗，提升台灣5G應用服務品質。

Gamestream為雲端遊戲全球領導品牌，透過其獨特的設備技術及遊戲內容，目前已為亞洲、中東及歐洲等地電信商提供完整雲端遊戲解決方案。

此次中華電信與Gamestream聯手，希望帶動台灣遊戲產業革新，提供玩家們最優質、最新穎的玩Game體驗。5G時代，值得期待。

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示，中華電信布局5G，除了在國內持續廣結產業聯盟，亦廣泛建立跨國策略合作夥伴，以結合資通訊軟實力，持續開發5G創新應用。此次與Gamestream合作，更促進台灣5G產業發展接軌國際，開拓雲端遊戲市場。透過5G高速率、低延遲的特性，將提供消費者嶄新的5G 4K雲端遊戲服務，打造視聽娛樂的全新體驗，引領台灣前進5G世代。

Gamestream銷售及業務開發副總裁Lionel Adam指出，與中華電信攜手合作，提供全台首款搭載4K解析度的5G雲端遊戲服務。5G服務推出後，每個客戶都可以體驗中華電信5G網路的卓越品質，享受更頂級的遊戲體驗。亞洲已經處於5G革命的領先地位，並看好在雲端遊戲的應用，也位居領導地位。

英特爾資料平台事業群副總裁Lynn Comp表示，隨著5G網路的發展，受益於高速率、低延遲的5G技術，雲端遊戲正在急速成長。中華電信與Gamestream合作所提供的解決方案是一個很好的應用案例，說明產業間的緊密合作與創新技術的導入如何提升使用者體驗。

中華電信強調，正積極投入創新的5G應用，拓展雲端遊戲版圖，為5G服務創新應用再下一城，同時持續建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路，引領台灣資通訊產業邁入5G新紀元。

GamestreamR為雲端遊戲全球領導品牌，這家法國新創公司是目前雲端遊戲使用者經驗中最出色的玩家，致力提供給所有消費者都能夠隨時隨地在任何一個裝置上享受最頂級的遊戲體驗，並精選了適合兒童與家庭的遊戲內容，也因此成為了電信公司、觀光服務業、娛樂和醫療產業的主要合作夥伴。GamestreamR位於巴黎，南錫和杜拜，預計在未來兩年內規模將會再翻倍成長。

(工商 )