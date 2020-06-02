儘管受全球疫情影響嚴重，據亞洲開發銀行(ADB)4月提出之經濟預測，緬甸今年的GDP成長率可達4.2%，僅次於越南，且明(2021年)年之經濟成長有望回升至6.8%正常水準。看好緬甸疫後經濟發展，外貿協會主辦的緬甸雙展11月將於仰光登場，協助臺商拓展緬甸「後疫情時代」汽配及電力市場商機。

知名信貸評級機構「惠譽國際」(Fitch Solution)4月報告指出，2020年緬甸全國汽車數量約為152萬輛，至2029年將倍增，達296萬輛。緬甸機車也將從現在的735萬輛增加為2029年1,034萬輛，成長逾四成。此外，緬甸人均所得逐年上升，2030年人均所得約為3,000美元，國民購買力增加，緬甸新車銷售市場潛力龐大，帶動汽機車零配件維修及售後服務商機。

此外，據「惠譽」之最新預測，2020年至2029年緬甸的電力產能將以5.3%的比例增長，其中主要來自火力發電及太陽能發電。由於緬甸日照強烈，美國國際開發署研究顯示，緬甸太陽能發電平均成本居東南亞最低，為緬甸政府推動鄉村電氣化發展重點，發電量預計在10年內成長四倍以上。此外，有鑑於緬甸現有輸電設備老舊，大型發電廠所配送之電力逾一成在配送過程中耗損，故輸配電設備、工業區小型自備電廠乃至公司或家戶用移動式發電機，都是緬甸亟待發展項目，相關商機可期。

據我國財政部統計，今年1-4月我國出口至緬甸金額約8,758.3萬美元，較去年同期成長14.6%。其中，汽車及機車零配件出口金額合計為94.6萬美元，較去年同期增長19.7%，機械及電機設備則達1,533.1萬美元，較去年同期成長約8.5%。

看好緬甸疫後經濟發展，中華民國對外貿易發展協會及展昭國際企業股份有限公司再次合作，訂於本年11月12至15日假仰光會議中心(YCC)辦理第八屆「緬甸國際汽機車暨零配件展(AMPA Myanmar)」及「緬甸國際電機電子暨電力設備展(Power Expo Myanmar)」(簡稱緬甸雙展)，協助我商拓展緬甸市場。

(時報資訊)