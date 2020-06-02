美股四大指數昨夜齊揚，帶動台股今日跟隨開高，在玉晶光(3406)放量攻漲停，帶動聯發科(2454)等電子權值股發動攻勢，輔以台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)堅守盤上坐鎮，以及小型股、「金鋼合體」助攻之下，大盤指數最高拉抬至11170.49點，惟智邦(2345)、緯穎(6669)等盤中重挫，加上國巨(2327)、欣興(3037)尾盤壓低翻黑，終場大盤收11127.93點，漲點縮減至48.91點，成交值增至1792億元；店頭市場收149.05點，跌0.29點，總成交值532.38億元。

分析師表示，台股連3紅，今日創高突破半年線後拉回，連續三日收高，目前熱錢匯入亞洲貨幣，台幣持續升值，未來台幣走勢值得觀察。目前外資有回流的跡象，著墨在權值電子股，後續仍需觀察美中關係、經濟解封及政府紓困措施等。

盤面上，蘋概股人氣十足，玉晶光收在漲停553元、股王大立光收在4085元，漲幅0.49%、鴻海收在77.2元、上漲1.18%；傳華為突圍借道下單台積電，聯發科雖然出面否認，但多頭搶買，收在485元，上漲5.09%；3倍券公布使用方式，劍湖山(5701)、燦星旅(2719)皆收在漲停板2.36元、15.3元；信驊(5274)4日即將除息22元，棄息賣壓蜂擁而出，收在跌停板1315元；外資唱衰雲端數據中心產業，智邦收在228元，下跌5.98%、緯穎收在763元，下跌8.41%。

分析師表示，台股今日價量齊揚，目前新台幣兌美元匯率持續升值，技術指標偏多方，短線5日線約11025點未跌破，後市仍有利多方。操作上不妨留意光學鏡頭、IC設計等，年線只要不破，後市猶有可為。

(時報資訊)